Генпрокуратура РФ еще не получила ответ на запрос из Германии по поводу Навального
17:20 02.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва продолжает ждать ответа на запрос Генпрокуратуры РФ в Германию относительно лечения блогера Алексея Навального, его диагноза и результатов экспертизы. Об этом сообщили ТАСС в среду в МИД РФ, комментируя заявление правительства ФРГ о том, что Навальный подвергся воздействию вещества из группы "Новичок". "Ждем ответ на запрос Генпрокуратуры", - указали в дипведомстве.
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