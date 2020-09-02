Генпрокуратура РФ еще не получила ответ на запрос из Германии по поводу Навального

17:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва продолжает ждать ответа на запрос Генпрокуратуры РФ в Германию относительно лечения блогера Алексея Навального, его диагноза и результатов экспертизы. Об этом сообщили ТАСС в среду в МИД РФ, комментируя заявление правительства ФРГ о том, что Навальный подвергся воздействию вещества из группы "Новичок". "Ждем ответ на запрос Генпрокуратуры", - указали в дипведомстве.