Посла России в ФРГ пригласили в МИД Германии по поводу Навального

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев был приглашен на разговор в Министерство иностранных дел Германии, где ему выразили позицию Берлина по делу Алексея Навального. Об этом заявил в среду глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Мы еще раз недвусмысленно сформулировали наш призыв - в полной транспарентности <…> прояснить обстоятельства", - сказал он.

Ранее правительство ФРГ выступило с утверждением, что Алексей Навальный "вне всяких сомнений" подвергся воздействию вещества из группы "Новичок".