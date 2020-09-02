Ответить квалифицированно на заявление Берлина по поводу якобы отравления Навального, в Москве пока не могут - Песков
19:17 02.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению всех обстоятельств ситуации вокруг блогера Алексея Навального, но на ранее отправленные официальные запросы Берлин ответов не дал, сообщил в среду журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В целом мы подтверждаем, что готовы и заинтересованы в полном взаимодействии и обмене данными по этой теме с ФРГ", - заявил Песков. При этом, отвечая на вопрос, как в Кремле будут реагировать на заявление Берлина относительно якобы отравления Навального веществом типа "Новичок", Песков отметил, что в настоящий момент ответить на них квалифицированно в Кремле не могут.
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