0
0
64
НОВОСТИ

Ответить квалифицированно на заявление Берлина по поводу якобы отравления Навального, в Москве пока не могут - Песков

19:17 02.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению всех обстоятельств ситуации вокруг блогера Алексея Навального, но на ранее отправленные официальные запросы Берлин ответов не дал, сообщил в среду журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В целом мы подтверждаем, что готовы и заинтересованы в полном взаимодействии и обмене данными по этой теме с ФРГ", - заявил Песков. При этом, отвечая на вопрос, как в Кремле будут реагировать на заявление Берлина относительно якобы отравления Навального веществом типа "Новичок", Песков отметил, что в настоящий момент ответить на них квалифицированно в Кремле не могут.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:40 02.09.2020
Посол Нечаев не получил от МИД ФРГ доказательств, что Навальный был отравлен - МИД РФ
0
20
18:36 02.09.2020
Врачи клиники "Шарите" сообщили о текущем состоянии Алексея Навального
0
199
18:00 02.09.2020
Посла России в ФРГ пригласили в МИД Германии по поводу Навального
0
206
17:20 02.09.2020
Генпрокуратура РФ еще не получила ответ на запрос из Германии по поводу Навального
0
195
17:14 02.09.2020
Военные повара из России одержали победу в конкурсе "Полевая кухня"
0
197
17:10 02.09.2020
В российских лабораториях в организме Навального отравляющих веществ не нашли - СМИ
0
255
17:05 02.09.2020
Кремль не получал информацию из Германии об отравлении Навального "Новичком"
0
277
16:58 02.09.2020
В Москве открылись избирательные комиссии районов Бабушкинский и Марьино
0
197
16:55 02.09.2020
Самолетам израильских авиакомпаний теперь не придется облетать ОАЭ стороной
0
227
16:50 02.09.2020
В истории с болезнью Навального всплыл "Новичок"
0
340

Возврат к списку