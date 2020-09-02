Подмосковье приглашает 19 сентября на музыкально-гастрономический фестиваль "Шкинь-опера"
19:54 02.09.2020
В селе Шкинь Московской области 19 сентября пройдет IV Международный фестиваль музыкальных редкостей и гастрономических изысков "Шкинь-опера". Как сообщается в презентации к мероприятию, он станет местом встречи народных песен с изысканной мелодий итальянских опер, высоты и мощи духовной музыки с изяществом и легкостью светской.
Здесь каждый сможет на один день оказаться в том времени, когда в Шкинь, в свое имение приезжала отдохнуть семья Бибиковых, в честь которых сейчас установлен обелиск, и устраивала щедрое гулянье для гостей и жителей. Сейчас с той поры осталось одно здание - Свято-Духовской храм, который станет основным акцентом в художественном оформлении мероприятия.
Сценическая площадка в виде открытой ротонды в стиле классицизма, расположенная у подножия храма, дополнит архитектурно-исторический ансамбль и станет местом встречи с искусством.
В программе фестиваля - концерт духовой музыки, выступления артистов и фейерверк.
НОВОСТИ
- 20:50 02.09.2020
- Минздрав Турции заявил о прохождении второго пика заражения COVID-19
- 20:30 02.09.2020
- Лондон и Вашингтон выступили с резкими заявлениями по поводу свежих новостей о здоровье Навального
- 20:12 02.09.2020
- Берлускони заразился коронавирусом
- 19:40 02.09.2020
- Посол Нечаев не получил от МИД ФРГ доказательств, что Навальный был отравлен - МИД РФ
- 19:17 02.09.2020
- Ответить квалифицированно на заявление Берлина по поводу якобы отравления Навального, в Москве пока не могут - Песков
- 18:36 02.09.2020
- Врачи клиники "Шарите" сообщили о текущем состоянии Алексея Навального
- 18:00 02.09.2020
- Посла России в ФРГ пригласили в МИД Германии по поводу Навального
- 17:20 02.09.2020
- Генпрокуратура РФ еще не получила ответ на запрос из Германии по поводу Навального
- 17:14 02.09.2020
- Военные повара из России одержали победу в конкурсе "Полевая кухня"
- 17:10 02.09.2020
- В российских лабораториях в организме Навального отравляющих веществ не нашли - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать