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Подмосковье приглашает 19 сентября на музыкально-гастрономический фестиваль "Шкинь-опера"

19:54 02.09.2020

В селе Шкинь Московской области 19 сентября пройдет IV Международный фестиваль музыкальных редкостей и гастрономических изысков "Шкинь-опера". Как сообщается в презентации к мероприятию, он станет местом встречи народных песен с изысканной мелодий итальянских опер, высоты и мощи духовной музыки с изяществом и легкостью светской.

Здесь каждый сможет на один день оказаться в том времени, когда в Шкинь, в свое имение приезжала отдохнуть семья Бибиковых, в честь которых сейчас установлен обелиск, и устраивала щедрое гулянье для гостей и жителей. Сейчас с той поры осталось одно здание - Свято-Духовской храм, который станет основным акцентом в художественном оформлении мероприятия.

Сценическая площадка в виде открытой ротонды в стиле классицизма, расположенная у подножия храма, дополнит архитектурно-исторический ансамбль и станет местом встречи с искусством.

В программе фестиваля - концерт духовой музыки, выступления артистов и фейерверк.

Программа


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