Берлускони заразился коронавирусом

20:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заразился новым коронавирусом. Об этом сообщил в среду ТАСС официальный представитель 83-летнего политика.

"В результате проведенных из-за мер предосторожности анализов у Берлускони выявлен коронавирус нового типа. Он продолжает работать из своей резиденции в Аркоре, где проведет и период карантина", - сказал представитель.