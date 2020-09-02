Лондон и Вашингтон выступили с резкими заявлениями по поводу свежих новостей о здоровье Навального
20:30 02.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти США глубоко обеспокоены в связи с тем, что в организме блогера Алексея Навального якобы найдены следы вещества типа "Новичок". Как говорится в поступившем в среду в ТАСС заявлении руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джона Эллиота, Вашингтон намерен работать с союзниками над привлечением к ответственности причастных к отравлению Навального.
"Россия в прошлом использовала нервно-паралитическое вещество "Новичок". Мы будем работать с нашими союзниками и международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности этих [людей] в России, куда бы ни вели доказательства, а также [работать над тем, чтобы] ограничить средства для их злонамеренной деятельности", - утверждает в заявлении.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает необходимым, чтобы российские власти объяснили произошедшее с блогером Алексеем Навальным.
"Возмутительно, что против Алексея Навального было использовано химическое оружие. Мы своими глазами наблюдали последствия применения "Новичка" в Соединенном Королевстве. Российское правительство теперь должно объяснить, что произошло с Навальным. Вместе с нашими международными партнерами мы будем работать над тем, чтобы правосудие свершилось", - написал Джонсон в среду в своем "Твиттере".
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