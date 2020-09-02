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НОВОСТИ

Минздрав Турции заявил о прохождении второго пика заражения COVID-19

20:50 02.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция проходит второй пик первой волны коронавируса нового типа. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в Анкаре министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

"Свадебные церемонии, неосторожность на праздниках привели нас к таким неприятностям. Пандемия усилилась и продолжается. Мы сейчас проходим второй пик первой волны пандемии коронавируса", - сказал глава Минздрава республики.

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