Япония: ﻿Из-за тайфуна "Майсак" более 100 тыс. домов остались без электроэнергии

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 117 тыс. домов на острове Кюсю на юго-западе Японии остались без электроэнергии из-за ливней и шквального ветра, вызванных охватившим этот регион тайфуном "Майсак". Об этом в четверг сообщает телеканал Эн-эйч-кей.

Отмечается, что локальные случаи отключения электроэнергии зафиксированы на территории местных префектур Сага, Кумамото и Фукуока. Однако подавляющее число подобных случаев произошло в юго-западной префектуре Нагасаки, где электроэнергии лишились около 114 тыс. домов.



