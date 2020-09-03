Япония: Из-за тайфуна "Майсак" более 100 тыс. домов остались без электроэнергии
07:50 03.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 117 тыс. домов на острове Кюсю на юго-западе Японии остались без электроэнергии из-за ливней и шквального ветра, вызванных охватившим этот регион тайфуном "Майсак". Об этом в четверг сообщает телеканал Эн-эйч-кей.
Отмечается, что локальные случаи отключения электроэнергии зафиксированы на территории местных префектур Сага, Кумамото и Фукуока. Однако подавляющее число подобных случаев произошло в юго-западной префектуре Нагасаки, где электроэнергии лишились около 114 тыс. домов.
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