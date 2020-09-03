Из-за беспорядков Нью-Йорк, Вашингтон, Сиэтл и Портленд могут лишиться федерального финансирования
08:10 03.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп намерен лишить федерального финансирования такие города, как Нью-Йорк, Вашингтон, Сиэтл (штат Вашингтон) и Портленд (штат Орегон), власти которых не препятствуют "анархии, насилию и разрушениям". Соответствующий пятистраничный меморандум американского лидера распространил в среду Белый дом.
"Моя администрация не позволит направлять доллары из федеральных налогов на финансирование городов, которые позволяют себе превратиться в зоны беззакония", - говорится в документе. Речь идет о городах, находящихся под управлением демократов. Они отказывались от предложений хозяина Белого дома использовать Нацгвардию при подавлении массовых протестов.
Согласно меморандуму, правительство начинает проверку в отношении выделения федеральных средств Сиэтлу, Портленду, Нью-Йорку и Вашингтону. "Крайне важно, чтобы федеральное правительство пересмотрело использование федеральных фондов юрисдикциями, допускающими анархию, насилие и разрушение в городах Америки", - отметил президент.
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