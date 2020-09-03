Байден назвал молчание Трампа о ситуации с Навальным соучастием
08:20 03.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден в среду раскритиковал американского лидера Дональда Трампа за то, что он не выступил с заявлением относительно блогера Алексея Навального, который, по утверждению властей ФРГ, подвергся воздействию отравляющего вещества.
По версии Байдена, изложенной в его заявлении, "метод атаки не оставляет сомнений в том, на ком лежит ответственность, - на российском государстве". Как считает демократ, Трамп "отказывается противостоять [президенту России Владимиру] Путину".
Говоря о Трампе, Байден отметил: "Он еще не осудил нападение на Навального. Его молчание - это соучастие. Пока Дональд Трамп в Белом доме, американцы в меньшей степени в безопасности". Кандидат в президенты отметил, что в случае победы на выборах главы государства будет сотрудничать с "союзниками и партнерами", чтобы "привлечь к ответственности" российскую сторону.
Ранее в среду правительство ФРГ выступило с утверждением, что токсикологи бундесвера, основываясь на результатах исследования анализов Навального, пришли к выводу, что блогер подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок".
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