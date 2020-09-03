Противниками "Северного потока - 2" спровоцирована история с Навальным - Россотрудничество

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Происходящее вокруг блогера Алексея Навального, который, как утверждают власти Германии, был отравлен веществом типа "Новичок", спровоцировано противниками строительства газопровода "Северный поток - 2". Такое мнение выразил в четверг глава Россотрудничества Евгений Примаков.

"Все, что происходит с и вокруг Алексея Анатольевича Навального не имеет никакого отношения ни к "Новичку", ни к оппозиции, ни к "режиму", ни к борьбе или свободам, ни к желаниям кого-то там "убрать" или "заставить замолчать", ни к тайным лабораториям, ни к ОЗХО и химическому оружию, не имеет никакой связи с выборами или люстрациями, разоблачениями и критикой, пикетами и отстаиванием государственности. Все это только про "Северный поток - 2", - написал он в "Фейсбуке".

"Интересно только как именно в эту историю втащили Берлин, как именно - технологически - подселили Германии идею, что им нужно обязательно поучаствовать в этом деле, кто кому позвонил и подсказал. Или кто-то там сразу и вел эту историю", - добавил Примаков.