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Новый экспериментальный реактор на быстрых нейтронах планируют построить в Японии

09:10 03.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония намерена построить новый экспериментальный реактор на быстрых нейтронах на базе установки "Мондзю" (префектура Фукуи), которую было решено ликвидировать четыре года назад. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Когда мы решили упразднить реактор "Мондзю" в 2016 году, мы решили, что будем использовать эту площадку в будущем для содействия ядерным исследованиям и т. д. Накануне Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии приняло решение о типе нового экспериментального реактора, который будет установлен, и о том, как продолжать исследования", - сказал он.

По его словам, дальнейшее использование ресурсов, оставшихся в центре в Фукуи, входит в дорожную карту развития науки и технологий, утвержденную правительством. Как отмечает телеканал Эн-эйч-кей, новая установка будет мощностью около 10 МВт, а ее проектирование начнется до 2022 года. На проект выделят 470 млн долларов.

Реактор-размножитель на быстрых нейтронах "Мондзю" мощностью 280 МВт был запущен в 1994 году, однако уже в 1995 году его остановили и законсервировали из-за пожара, вызванного утечкой натрия. Предпринималось несколько попыток вновь наладить работу "Мондзю", однако там не прекращались сбои, и власти не давали разрешения на перезапуск установки, опасаясь более серьезных аварий.

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