Самой богатой женщиной в мире стала бывшая супруга основателя Amazon - агентство

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Состояние бывшей супруги главы американской корпорации Amazon ("Амазон") Джеффа Безоса Маккензи Скотт достигло 68 млрд долларов, что делает ее самой богатой женщиной в мире. Об этом свидетельствуют обнародованные в среду данные рейтинга самых состоятельных людей в мире агентства Блумберг.

Скотт опередила в списке Франсуазу Беттанкур-Майерс, которая владеет косметической компанией L'Oreal ("Л'Ореаль"). На данный момент, по сведениям Блумберг, состояние французской предпринимательницы оценивается в 66,8 млрд долларов. В июле Скотт была признана самой обеспеченной женщиной в США, обойдя дочь основателя крупной торговой сети Walmart ("Уолмарт") Элис Уолтон, которая, по последним подсчетам агентства, располагает 63,6 млрд долларов. В общем рейтинге богатейших людей мира экс- супруга Безоса занимает 12-ю строчку.

Скотт в результате развода в июле прошлого года получила 4% акций Amazon - крупнейшего в мире онлайн- ритейлера. На момент официального расторжения брака они стоили порядка 38,3 млрд долларов. Однако стоимость акций компании резко возросла за время пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Состояние самого Безоса составляет к настоящему моменту 207 млрд долларов. Ранее он стал первым человеком, состояние которого превысило 200 млрд долларов, за все время подведения подобной статистики.