0
0
146
НОВОСТИ

Керамическая ﻿броня для защиты техники и людей прошла успешные испытания - Ростех

11:10 03.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Холдинг "Технодинамика" (входит в Ростех) успешно завершил баллистические испытания керамических бронепластин, которые могут использоваться для защиты людей и военной техники. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе госкорпорации.    

"Бронепластины из корундовой керамики продемонстрировали высокие защитные свойства, сравнимые с броневой сталью, при меньших размерах и массе. Серийное производство изделий планируется начать в ближайшее время", - отметили в пресс-службе.

Новинку, разработанную Уфимским агрегатным производственным объединением, испытывали в Научно- исследовательском институте стали. Испытания бронепластин прошли в несколько этапов. В начале по керамическим пластинам велась стрельба из 7,62-миллиметровой снайперской винтовки Драгунова. Затем бронепластины испытывались в составе защитной экипировки. Все испытания бронекерамика прошла успешно.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

12:30 03.09.2020
Анатолий Сивак назначен вице-премьером Белоруссии - БелТА
0
0
12:20 03.09.2020
В Минск прибыл премьер-министр РФ Михаил Мишустин
0
30
12:10 03.09.2020
За участие в незаконных акциях в Белоруссии задержаны телеведущие Кохно и Дудинский - МВД
0
51
12:00 03.09.2020
После пятимесячного перерыва в Нью-Дели возобновит работу метро
0
68
11:20 03.09.2020
Актер Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП а Садовом кольце в суде
0
122
11:00 03.09.2020
Самой богатой женщиной в мире стала бывшая супруга основателя Amazon - агентство
0
149
10:10 03.09.2020
По данным Университета Джонса Хопкинса сисло выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 26 млн.
0
184
10:00 03.09.2020
В результате лесного пожара в Ростовской области один человек погиб и 14 пострадали
0
192
09:10 03.09.2020
Новый экспериментальный реактор на быстрых нейтронах планируют построить в Японии
0
299
09:00 03.09.2020
Противниками "Северного потока - 2" спровоцирована история с Навальным - Россотрудничество
0
416

Возврат к списку