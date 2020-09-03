Керамическая ﻿броня для защиты техники и людей прошла успешные испытания - Ростех

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Холдинг "Технодинамика" (входит в Ростех) успешно завершил баллистические испытания керамических бронепластин, которые могут использоваться для защиты людей и военной техники. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе госкорпорации.

"Бронепластины из корундовой керамики продемонстрировали высокие защитные свойства, сравнимые с броневой сталью, при меньших размерах и массе. Серийное производство изделий планируется начать в ближайшее время", - отметили в пресс-службе.

Новинку, разработанную Уфимским агрегатным производственным объединением, испытывали в Научно- исследовательском институте стали. Испытания бронепластин прошли в несколько этапов. В начале по керамическим пластинам велась стрельба из 7,62-миллиметровой снайперской винтовки Драгунова. Затем бронепластины испытывались в составе защитной экипировки. Все испытания бронекерамика прошла успешно.