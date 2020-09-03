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Актер Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП а Садовом кольце в суде

11:20 03.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Актер Михаил Ефремов заявил в суде, что признает свою вину в смертельном ДТП на Садовом кольце в Москве, передает корр. ТАСС из зала Пресненского суда.

"Хочу сделать заявление, ваша честь. Я не спал несколько ночей, я решил, что признаю свою вину", - заявил артист перед прениями сторон, не уточнив деталей.

Ефремов уже признавал вину в ходе предварительного следствия, но потом отказался под давлением адвоката, заявившего, что нашел доказательства невиновности актера.

Кроме того, Ефремов в суде ранее заявил, что ничего не помнит, так как был сильно пьян, но за руль в таком состоянии он никогда на садился. По его словам, он на 80% уверен, что в момент ДТП был на пассажирском сиденье и в связи с этим просил назначить еще несколько экспертиз и отправить его в институт им. Сербского, чтобы ему восстановили память.

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