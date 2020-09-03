Актер Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП а Садовом кольце в суде
11:20 03.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Актер Михаил Ефремов заявил в суде, что признает свою вину в смертельном ДТП на Садовом кольце в Москве, передает корр. ТАСС из зала Пресненского суда.
"Хочу сделать заявление, ваша честь. Я не спал несколько ночей, я решил, что признаю свою вину", - заявил артист перед прениями сторон, не уточнив деталей.
Ефремов уже признавал вину в ходе предварительного следствия, но потом отказался под давлением адвоката, заявившего, что нашел доказательства невиновности актера.
Кроме того, Ефремов в суде ранее заявил, что ничего не помнит, так как был сильно пьян, но за руль в таком состоянии он никогда на садился. По его словам, он на 80% уверен, что в момент ДТП был на пассажирском сиденье и в связи с этим просил назначить еще несколько экспертиз и отправить его в институт им. Сербского, чтобы ему восстановили память.
НОВОСТИ
- 12:30 03.09.2020
- Анатолий Сивак назначен вице-премьером Белоруссии - БелТА
- 12:20 03.09.2020
- В Минск прибыл премьер-министр РФ Михаил Мишустин
- 12:10 03.09.2020
- За участие в незаконных акциях в Белоруссии задержаны телеведущие Кохно и Дудинский - МВД
- 12:00 03.09.2020
- После пятимесячного перерыва в Нью-Дели возобновит работу метро
- 11:10 03.09.2020
- Керамическая броня для защиты техники и людей прошла успешные испытания - Ростех
- 11:00 03.09.2020
- Самой богатой женщиной в мире стала бывшая супруга основателя Amazon - агентство
- 10:10 03.09.2020
- По данным Университета Джонса Хопкинса сисло выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 26 млн.
- 10:00 03.09.2020
- В результате лесного пожара в Ростовской области один человек погиб и 14 пострадали
- 09:10 03.09.2020
- Новый экспериментальный реактор на быстрых нейтронах планируют построить в Японии
- 09:00 03.09.2020
- Противниками "Северного потока - 2" спровоцирована история с Навальным - Россотрудничество
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать