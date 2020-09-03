После пятимесячного перерыва в Нью-Дели возобновит работу метро
12:00 03.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти индийской столицы решили приступить к поэтапному возобновлению работы делийского метрополитена с 7 сентября, который из-за пандемии не работал с 22 марта. Об этом в четверг сообщило правительство союзной территории Дели.
"С будущего понедельника начнется поэтапное возобновление работы метрополитена Нью-Дели, она будет полностью восстановлена к 12 сентября, - сообщили газете "Хиндустан таймс" представители столичных властей. - В условиях продолжающейся пандемии коронавируса вводятся особые правила пользования метро и его эксплуатации".
По словам источников издания, при большом скоплении пассажиров на станциях поезда будут следовать без остановок, в часы пик возможно ограничение пассажиропотока, чтобы минимизировать скопление людей и обеспечить безопасную дистанцию в поездах и на станциях. Планируется увеличить время остановок составов, чтобы предоставить пассажирам свободный доступ в вагоны, а также усилить в столичном метро меры санитарного контроля.
До введения карантинных мер метро Нью-Дели перевозило около 2,7 миллиона человек в день. В индийском метрополитене действуют 10 линий общей протяженностью 388 км.
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