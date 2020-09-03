За участие в незаконных акциях в Белоруссии задержаны телеведущие Кохно и Дудинский - МВД
12:10 03.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правоохранительные органы Белоруссии задержали белорусских телеведущих Дмитрия Кохно и Дениса Дудинского за участие в несогласованных мероприятиях. Об этом сообщила ТАСС в четверг пресс- секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.
"Граждане задержаны до рассмотрения административных дел в суде за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", - отметила представитель МВД.
Телеведущие были задержаны 2 сентября и помещены в центр изоляции правонарушителей на улице Окрестина. Ранее Кохно и Дудинский осудили силовые действия сотрудников правоохранительных органов в отношении участников акций. В знак несогласия с политикой властей телеведущие уволились с белорусских телеканалов.
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