В Минск прибыл премьер-министр РФ Михаил Мишустин
12:20 03.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг прибыл с визитом в Белоруссию.
Российского премьера в белорусской столице сопровождает внушительная правительственная делегация - в нее вошли, в частности, вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Алексей Оверчук, глава Минэнерго Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр культуры Ольга Любимова и глава Минспорта Олег Матыцин, а также министр здравоохранения Михаил Мурашко. Поездка главы российского правительства в Минск предваряет переговоры на высшем уровне, которые должны состояться в рамках запланированного в течение ближайших двух недель визита в РФ белорусского президента Александра Лукашенко.
За последние недели Мишустин неоднократно говорил со своим белорусским коллегой Романом Головченко по телефону, в последний раз - 27 августа. Как сообщала пресс-служба кабмина, премьеры обсудили актуальные вопросы торгово- экономического сотрудничества и укрепления взаимодействия в формате Союзного государства. До этого Мишустин и Головченко общались по телефону 19 и 20 августа. Еще ранее, 10 августа, на следующий день после выборов в Белоруссии, премьер-министр РФ в разговоре с белорусским премьером попросил передать Лукашенко поздравления в связи с победой на президентских выборах и подчеркнул важность курса на дальнейшее развитие сотрудничества с Россией.
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