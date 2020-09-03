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НОВОСТИ

Анатолий Сивак назначен вице-премьером Белоруссии - БелТА

12:30 03.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил в четверг вице-премьером Анатолия Сивака.

Как сообщает агентство БелТА, Сивак ранее возглавлял Мингорисполком. Председателем Мингорисполкома решением главы государства назначен Владимир Кухарев, который до настоящего времени работал на посту вице-премьера.


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