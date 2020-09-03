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НОВОСТИ

После прибытия в Египет граждане РФ не должны будут проходить карантин

14:00 03.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Граждане РФ не должны будут проходить обязательный карантин после прибытия в Египет. Об этом сообщили в четверг ТАСС в посольстве республики в Москве.

"Прохождение карантина не требуется", - отметили в диппредставительстве.

Как уточнили в посольстве, россияне должны будут предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, полученный не ранее, чем за 72 часа до прибытия в аэропорт Каира.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами, а также об увеличении частоты воздушного сообщения со Швейцарией с одного до четырех рейсов в неделю.

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