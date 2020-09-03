В Минске во Дворце независимости проходит встреча Мишустина с Лукашенко

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит в четверг встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске во Дворце независимости. Перед этим белорусский лидер встретил своего гостя возле дворца, они сделали совместную фотографию и отправились на переговоры.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко ранее встретил своего российского коллегу в аэропорту. Их переговоры состоятся после встречи с Лукашенко.

Российского премьера в белорусской столице сопровождает внушительная правительственная делегация - в нее вошли, в частности, вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Алексей Оверчук, глава Минэнерго Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр культуры Ольга Любимова и глава Минспорта Олег Матыцин, а также министр здравоохранения Михаил Мурашко. Поездка главы российского правительства в Минск предваряет переговоры на высшем уровне, которые должны состояться в рамках запланированного в течение ближайших двух недель визита в РФ белорусского президента Александра Лукашенко.