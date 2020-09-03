Мэр Москвы открыл движение по автодороге Марьино-Саларьев
13:20 03.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в четверг движение по автодороге Марьино - Саларьево и выезду из поселка Коммунарка на МКАД
"В этом году, несмотря на пандемию, будет построено 90 километров дорог. Сегодня строители сделали подарок ко Дню города, запускаются две магистрали - дублеры Калужского и Киевского шоссе", - сказал Собянин журналистам. Он добавил, что открытие этих дорог не только разгрузит столичные магистрали, но и позволит жителям быстрее добираться до метро.
Автодорога Марьино - Саларьево проходит параллельно Киевскому и Калужскому шоссе. Строительство новой трассы протяженностью 13,6 километра началось в декабре 2017 года и завершено в сентябре текущего года.
Строительство выезда из поселка Коммунарка на МКАД с транспортной развязкой началось в октябре 2017 года и также завершено в сентябре текущего года. В рамках проекта было построено 7,4 километра дороги, включая эстакаду-съезд в районе ТК "Фуд Сити".
Всего, согласно данным пресс-службы, с начала 2020 года в Москве обеспечен ввод 81,6 километра дорог. Кроме того, в 2021-2023 годах планируется построить еще около 314 километров дорог.
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