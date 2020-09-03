Для обвинения РФ в случившемся Навальным нет поводов - Песков
13:00 03.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поводов для обвинения российской стороны в случившемся с блогером Алексеем Навальным нет, Кремль не склонен воспринимать такие обвинения. Об этом журналистам заявил в четверг пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я бы аккуратно говорил насчет обвинений российского государства, все-таки обвинений нет и нет никакого повода для обвинений российского государства", - сказал он.
"Никакие обвинения мы не склонны воспринимать в этой связи", - подчеркнул представитель Кремля.
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