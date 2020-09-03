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НОВОСТИ

Для обвинения РФ в случившемся Навальным нет поводов - Песков

13:00 03.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поводов для обвинения российской стороны в случившемся с блогером Алексеем Навальным нет, Кремль не склонен воспринимать такие обвинения. Об этом журналистам заявил в четверг пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я бы аккуратно говорил насчет обвинений российского государства, все-таки обвинений нет и нет никакого повода для обвинений российского государства", - сказал он.

"Никакие обвинения мы не склонны воспринимать в этой связи", - подчеркнул представитель Кремля.


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