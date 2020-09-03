Здание бизнес-центра загорелось в в Калуге - МЧС
14:10 03.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пожар произошел в здании бизнес-центра в Калуге, сообщили ТАСС в четверг в пресс- службе МЧС РФ.
"В 12:08 поступило сообщение о загорании кровли по адресу: улица Карла Либкнехта, 29А. Здание пятиэтажное, горит по всей площади - 2,1 тыс. кв. м", - сказали в ведомстве.
Люди из здания эвакуированы. В тушении участвуют 60 человек и 20 единиц техники.
По данным из открытых источников, в здании расположен бизнес-центр и магазины.
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