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Здание бизнес-центра загорелось в в Калуге - МЧС

14:10 03.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар произошел в здании бизнес-центра в Калуге, сообщили ТАСС в четверг в пресс- службе МЧС РФ.

"В 12:08 поступило сообщение о загорании кровли по адресу: улица Карла Либкнехта, 29А. Здание пятиэтажное, горит по всей площади - 2,1 тыс. кв. м", - сказали в ведомстве.

Люди из здания эвакуированы. В тушении участвуют 60 человек и 20 единиц техники.

По данным из открытых источников, в здании расположен бизнес-центр и магазины.

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