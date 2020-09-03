Фургал заявил, что на него оказывается давление со стороны следствия

15:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, пожаловался на работу следователей и вновь заявил о давлении с их стороны.

"Следствием на меня оказывается мощнейшее психологическое давление, а также давление оказывается на свидетелей. Меня пугали тем, что будут привлечены к уголовной ответственности и помещены в следственный изолятор "Лефортово" мои дочь и супруга", - сказал Фургал в Басманном суде Москвы, где в четверг решается вопрос о продлении ему меры пресечения в виде ареста.

Следствие считает, что экс-чиновник должен оставаться в СИЗО как минимум еще три месяца, до 9 декабря.