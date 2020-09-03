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Прокурор заявил в суде, что Фургал решил использовать протесты в Хабаровске в своих целях

15:28 03.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, использует протесты хабаровчан в своих целях. Об этом заявил прокурор в Басманном суде Москвы, где решается вопрос о продлении меры пресечения в отношении экс-чиновника.

"Он решил, что он великий государственный деятель, решил использовать в своих интересах протестные действия в Хабаровске. Решил шантажировать всех участников процесса и позиционирует себя политическим деятелем", - сказал представитель надзорного ведомства.

По его словам, Фургал отказывается давать показания по существу предъявленных ему ранее обвинений.

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