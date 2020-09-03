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Население переводит деньги с депозитов в другие формы сбережений - ЦБ РФ

15:40 03.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России в этом году на фоне снижения ставок зафиксировал рекордный переток средств населения с депозитов в другие формы сбережения, в том числе инструменты рынка капитала. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в ходе II съезда Ассоциации банков России.

"На фоне смягчения нашей денежно-кредитной политики ставки по депозитам с начала года снизились в корпоративном сегменте на 1,3 п. п., а в розничном - на 0,8 п. п. Это позволяет банкам кредитовать по более низким ставкам, не теряя в марже. Но здесь есть и обратная сторона медали - это влияет на привлекательность депозитов по сравнению с другими формами сбережения. В этом году мы видим рекордный переток розничных средств в альтернативные инструменты сбережений, инструменты рынка капитала", - сказала она.

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