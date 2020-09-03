0
0
166
НОВОСТИ

Инцидент с отравлением Алексея Навального включен в повестку НАТО

15:41 03.09.2020 Источник: НГ-Online

Страны НАТО обсудят инцидент с отравлением Алексея Навального. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг.

«Германия заявила, что Алексей Навальный стал жертвой «Новичка», - цитирует Йенса Столтенберга в своем аккаунте в Twitter исполняющий обязанности директора Информационного бюро НАТО в Москве Роберт Пшель. - Я категорически осуждаю применение военных нервнопаралитических отравляющих веществ».

По мнению Йенса Столтенберга, «Россия должна провести полное и прозрачное расследование» инцидента с отравлением Алексея Навального: «Мы обсудим последствия с Германией и всеми союзниками по НАТО».

Андрей Серенко


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:40 03.09.2020
Население переводит деньги с депозитов в другие формы сбережений - ЦБ РФ
0
190
15:28 03.09.2020
Прокурор заявил в суде, что Фургал решил использовать протесты в Хабаровске в своих целях
0
179
15:15 03.09.2020
Фургал заявил, что на него оказывается давление со стороны следствия
0
151
14:20 03.09.2020
Белоруссия вынуждена развернуть практически половину армии вдоль западных границ - Лукашенко
0
263
14:10 03.09.2020
Здание бизнес-центра загорелось в в Калуге - МЧС
0
196
14:00 03.09.2020
После прибытия в Египет граждане РФ не должны будут проходить карантин
0
225
13:20 03.09.2020
Мэр Москвы открыл движение по автодороге Марьино-Саларьев
0
279
13:10 03.09.2020
В Минске во Дворце независимости проходит встреча Мишустина с Лукашенко
0
257
13:00 03.09.2020
Для обвинения РФ в случившемся Навальным нет поводов - Песков
0
256
12:48 03.09.2020
Собянин пригласил школьников присоединиться к "Первоклассному сентябрю"
0
252

Возврат к списку