Инцидент с отравлением Алексея Навального включен в повестку НАТО
15:41 03.09.2020 Источник: НГ-Online
Страны НАТО обсудят инцидент с отравлением Алексея Навального. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг.
«Германия заявила, что Алексей Навальный стал жертвой «Новичка», - цитирует Йенса Столтенберга в своем аккаунте в Twitter исполняющий обязанности директора Информационного бюро НАТО в Москве Роберт Пшель. - Я категорически осуждаю применение военных нервнопаралитических отравляющих веществ».
По мнению Йенса Столтенберга, «Россия должна провести полное и прозрачное расследование» инцидента с отравлением Алексея Навального: «Мы обсудим последствия с Германией и всеми союзниками по НАТО».
Андрей Серенко
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