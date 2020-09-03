Инцидент с отравлением Алексея Навального включен в повестку НАТО

15:41 Источник: НГ-Online

Страны НАТО обсудят инцидент с отравлением Алексея Навального. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг.

«Германия заявила, что Алексей Навальный стал жертвой «Новичка», - цитирует Йенса Столтенберга в своем аккаунте в Twitter исполняющий обязанности директора Информационного бюро НАТО в Москве Роберт Пшель. - Я категорически осуждаю применение военных нервнопаралитических отравляющих веществ».

По мнению Йенса Столтенберга, «Россия должна провести полное и прозрачное расследование» инцидента с отравлением Алексея Навального: «Мы обсудим последствия с Германией и всеми союзниками по НАТО».

Андрей Серенко



