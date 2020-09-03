Назначена дата оглашения приговора Михаилу Ефремову

17:06 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресненский суд Москвы 8 сентября огласит приговор Михаилу Ефремову, обвиняемому в ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщила судья Пресненского суда после завершения прений сторон.

"Оглашение приговора Ефремову состоится 8 сентября в 11:00 мск", - сказала она.