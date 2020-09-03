Назначена дата оглашения приговора Михаилу Ефремову
17:06 03.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресненский суд Москвы 8 сентября огласит приговор Михаилу Ефремову, обвиняемому в ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщила судья Пресненского суда после завершения прений сторон.
"Оглашение приговора Ефремову состоится 8 сентября в 11:00 мск", - сказала она.
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