За время пандемии COVID-19 активность обзвонов мошенниками клиентов банков выросла на 200%

16:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество звонков от мошенников в адрес клиентов банков и других финансовых институтов в период пандемии выросло на 200%. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в ходе II съезда Ассоциации банков России.

"В период пандемии мы видим, что обзвоны мошенниками людей (клиентов банков и других финансовых институтов - прим. ТАСС) выросли на 200%, и 66% из этого - социальная инженерия. И мы этим озабочены и этому нужно уделять внимание", - сказала она.