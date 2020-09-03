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НОВОСТИ

За время пандемии COVID-19 активность обзвонов мошенниками клиентов банков выросла на 200%

16:45 03.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество звонков от мошенников в адрес клиентов банков и других финансовых институтов в период пандемии выросло на 200%. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в ходе II съезда Ассоциации банков России.

"В период пандемии мы видим, что обзвоны мошенниками людей (клиентов банков и других финансовых институтов - прим. ТАСС) выросли на 200%, и 66% из этого - социальная инженерия. И мы этим озабочены и этому нужно уделять внимание", - сказала она.

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