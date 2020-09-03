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НОВОСТИ

Представители России и Белоруссии обсудили тему "переброски" энергопотоков из Литвы

17:25 03.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Белоруссия прорабатывают вопрос перенаправления поставок нефтепродуктов из портов Литвы в РФ, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак. По его словам, компании России и Белоруссии должны проработать экономические условия перенаправления таких поставок.

"Да, этот вопрос также сегодня обсуждался в рамках переговоров. Российская сторона заинтересована в том, чтобы нефтепродукты, которые сегодня реализуются через третьи страны, - у нас есть возможности обеспечить реализацию этих нефтепродуктов через Санкт-Петербург, через Усть-Лугу, то есть через российские порты", - сказал Новак, отвечая на вопрос о том, обсуждался ли на встрече премьеров РФ и Белоруссии в Минске вопрос "переброски" энергопотоков из Литвы в Усть-Лугу.

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