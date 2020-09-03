В Астрахани готовятся к рыбацкому фестивалю «Вобла»

17:20 Источник: НГ-Online



Ежегодный астраханский рыбацкий фестиваль «Вобла» состоится 12 сентября. Об этом «НГ» сообщили в оргкомитете фестиваля, который проводится с 1997 года в апреле, во время нереста рыбы, однако в этом году на сроки популярного мероприятия повлияла пандемия коронавируса.



Планируется, что с 5 по 11 сентября пройдут отборочные туры, в ходе которых определятся финалисты, поймавшие в течение часа самую крупную по длине рыбу любой породы и любым удилищем. Затем около 50 самых удачливых рыбаков встретятся в финале 12 сентября. Для победителей, поймавших самую крупную рыбу, запланированы три призовых места в двух возрастных категориях - дети до 14 лет и взрослые от 14 лет.



По итогам финала будут вручены дополнительные призы: «Женщине - рыбачке», которая поймает самую крупную рыбу и рыбаку, поймавшему самую крупную воблу. Гостей фестиваля будут угощать рыбацкой ухой и развлекать выступлениями самодеятельных артистов.



Андрей Серенко