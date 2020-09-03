В НАТО в последний раз простились со старой штаб-квартирой

18:03 Источник: НГ-Online

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Североатлантический союз окончательно простился со старой штаб-квартирой. Как сообщили «НГ» в пресс-службе НАТО, во вторник 1 сентября состоялась небольшая церемония, по итогам которой площадка и здание старой штаб-квартиры в Брюсселе были возвращены Минобороны Бельгии.«Мы в последний раз попрощались с нашей старой штаб-квартирой, которая на протяжении десятилетий хорошо служила НАТО, и где союзниками было принято так много исторических решений, - сказала по итогам церемонии официальный представитель НАТО Оана Лунгеску. - Мы благодарны Бельгии за ее неизменное гостеприимство в нашей новой штаб-квартире».Построенная менее чем за шесть месяцев в 1966 году, старая штаб-квартира НАТО должна была стать временным офисом для Североатлантического союза, который переехал в нее в 1967 году из Парижа. Однако в итоге здание на бульваре короля Леопольда стало штаб-квартирой НАТО более, чем на полвека. В 2018 году Североатлантический альянс переехал в новую штаб-квартиру, которая располагается через дорогу от старой штаб-квартиры.