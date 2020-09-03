0
0
82
НОВОСТИ

В НАТО в последний раз простились со старой штаб-квартирой

18:03 03.09.2020 Источник: НГ-Online

natobuild.jpg
Фото автора 
Североатлантический союз окончательно простился со старой штаб-квартирой. Как сообщили «НГ» в пресс-службе НАТО, во вторник 1 сентября состоялась небольшая церемония, по итогам которой площадка и здание старой штаб-квартиры в Брюсселе были возвращены Минобороны Бельгии.

«Мы в последний раз попрощались с нашей старой штаб-квартирой, которая на протяжении десятилетий хорошо служила НАТО, и где союзниками было принято так много исторических решений, - сказала по итогам церемонии официальный представитель НАТО Оана Лунгеску. - Мы благодарны Бельгии за ее неизменное гостеприимство в нашей новой штаб-квартире».

Построенная менее чем за шесть месяцев в 1966 году, старая штаб-квартира НАТО должна была стать временным офисом для Североатлантического союза, который переехал в нее в 1967 году из Парижа. Однако в итоге здание на бульваре короля Леопольда стало штаб-квартирой НАТО более, чем на полвека. В 2018 году Североатлантический альянс переехал в новую штаб-квартиру, которая располагается через дорогу от старой штаб-квартиры.

Андрей Серенко

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:40 03.09.2020
Глава МИД Украины: Меду Киевом и Москвой нет, "по сути, никаких" дипломатических контактов
0
122
17:25 03.09.2020
Представители России и Белоруссии обсудили тему "переброски" энергопотоков из Литвы
0
159
17:20 03.09.2020
В Астрахани готовятся к рыбацкому фестивалю «Вобла»
0
118
17:06 03.09.2020
Назначена дата оглашения приговора Михаилу Ефремову
0
155
16:45 03.09.2020
За время пандемии COVID-19 активность обзвонов мошенниками клиентов банков выросла на 200%
0
149
15:41 03.09.2020
Инцидент с отравлением Алексея Навального включен в повестку НАТО
0
322
15:40 03.09.2020
Население переводит деньги с депозитов в другие формы сбережений - ЦБ РФ
0
310
15:28 03.09.2020
Прокурор заявил в суде, что Фургал решил использовать протесты в Хабаровске в своих целях
0
259
15:15 03.09.2020
Фургал заявил, что на него оказывается давление со стороны следствия
0
223
14:20 03.09.2020
Белоруссия вынуждена развернуть практически половину армии вдоль западных границ - Лукашенко
0
324

Возврат к списку