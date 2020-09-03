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НОВОСТИ

Глава МВД Белоруссии отказался встречаться с журналистами негосударственных СМИ

18:45 03.09.2020 Источник: Интерфакс

Порядка 30 журналистов белорусских негосударственных изданий собрались вечером в четверг у здания МВД, сообщает портал TUT.BY.

"Рядом с министерством внутренних дел собрались журналисты белорусских изданий. Они просят министра Караева (глава МВД Юрий Караев - ИФ) принять их и ответить на вопросы о задержанных коллегах", - сообщает портал.

По его информации, генеральный директор и главный редактор TUT.BY Людмила Чекина и Марина Золотова зашли в здание министерства, однако Караев отказался выйти к журналистам. Им предложили записаться на приём и обжаловать задержание коллег через прокуратуру.

После этого журналисты выстроились у здания МВД, к ним вышли 9 человек в форме и заявили, что журналисты нарушают закон о массовых мероприятиях, и попросили уйти. В итоге фотографа портала tut.by Дмитрия Брушко задержали люди в гражданском и увезли в неизвестном направлении.

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