Глава МВД Белоруссии отказался встречаться с журналистами негосударственных СМИ
18:45 03.09.2020 Источник: Интерфакс
Порядка 30 журналистов белорусских негосударственных изданий собрались вечером в четверг у здания МВД, сообщает портал TUT.BY.
"Рядом с министерством внутренних дел собрались журналисты белорусских изданий. Они просят министра Караева (глава МВД Юрий Караев - ИФ) принять их и ответить на вопросы о задержанных коллегах", - сообщает портал.
По его информации, генеральный директор и главный редактор TUT.BY Людмила Чекина и Марина Золотова зашли в здание министерства, однако Караев отказался выйти к журналистам. Им предложили записаться на приём и обжаловать задержание коллег через прокуратуру.
После этого журналисты выстроились у здания МВД, к ним вышли 9 человек в форме и заявили, что журналисты нарушают закон о массовых мероприятиях, и попросили уйти. В итоге фотографа портала tut.by Дмитрия Брушко задержали люди в гражданском и увезли в неизвестном направлении.
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