В Москве разрешено проведение конгрессов и выставок с 4-го сентября
19:36 03.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проведение конгрессов и выставок с соблюдением антикоронавирусных мер возобновляют в Москве с 4 сентября. Об этом сообщается в указе мэра Москвы, опубликованном в четверг на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"С 4 сентября 2020 года возобновляется осуществление конгрессно-выставочной деятельности (в полном объеме) с соблюдением требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), установленных Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве", - говорится в документе.
НОВОСТИ
- 20:00 03.09.2020
- Делегация Сербии на переговорах в Вашингтоне ощущает агрессию в свой адрес
- 18:45 03.09.2020
- Глава МВД Белоруссии отказался встречаться с журналистами негосударственных СМИ
- 18:03 03.09.2020
- В НАТО в последний раз простились со старой штаб-квартирой
- 17:40 03.09.2020
- Глава МИД Украины: Между Киевом и Москвой нет, "по сути, никаких" дипломатических контактов
- 17:25 03.09.2020
- Представители России и Белоруссии обсудили тему "переброски" энергопотоков из Литвы
- 17:20 03.09.2020
- В Астрахани готовятся к рыбацкому фестивалю «Вобла»
- 17:06 03.09.2020
- Назначена дата оглашения приговора Михаилу Ефремову
- 16:45 03.09.2020
- За время пандемии COVID-19 активность обзвонов мошенниками клиентов банков выросла на 200%
- 15:41 03.09.2020
- Инцидент с отравлением Алексея Навального включен в повестку НАТО
- 15:40 03.09.2020
- Население переводит деньги с депозитов в другие формы сбережений - ЦБ РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать