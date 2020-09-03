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В Москве разрешено проведение конгрессов и выставок с 4-го сентября

19:36 03.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проведение конгрессов и выставок с соблюдением антикоронавирусных мер возобновляют в Москве с 4 сентября. Об этом сообщается в указе мэра Москвы, опубликованном в четверг на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"С 4 сентября 2020 года возобновляется осуществление конгрессно-выставочной деятельности (в полном объеме) с соблюдением требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), установленных Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве", - говорится в документе.

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