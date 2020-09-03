Делегация Сербии на переговорах в Вашингтоне ощущает агрессию в свой адрес
20:00 03.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты на переговорах Белграда и Приштины в Вашингтоне потребовали от президента Сербии Александара Вучича признать независимость самопровозглашенного Косова. Как сообщил министр финансов Сербии Синиша Мали, являющийся членом сербской делегации, на лидера республики "оказывается серьезное давление".
"Мы получили наихудший документ с момента начала переговоров с Приштиной. В нем было 16 пунктов, из которых в десяти подразумевается двустороннее признание. От двадцати присутствующих людей, не только албанцев, на каждое наше слово следует реакция, очень агрессивная, против нас. Экономических тем очень мало", - сообщил Мали журналистам в Вашингтоне, передает газета "Вечерне новости".
НОВОСТИ
- 19:36 03.09.2020
- В Москве разрешено проведение конгрессов и выставок с 4-го сентября
- 18:45 03.09.2020
- Глава МВД Белоруссии отказался встречаться с журналистами негосударственных СМИ
- 18:03 03.09.2020
- В НАТО в последний раз простились со старой штаб-квартирой
- 17:40 03.09.2020
- Глава МИД Украины: Между Киевом и Москвой нет, "по сути, никаких" дипломатических контактов
- 17:25 03.09.2020
- Представители России и Белоруссии обсудили тему "переброски" энергопотоков из Литвы
- 17:20 03.09.2020
- В Астрахани готовятся к рыбацкому фестивалю «Вобла»
- 17:06 03.09.2020
- Назначена дата оглашения приговора Михаилу Ефремову
- 16:45 03.09.2020
- За время пандемии COVID-19 активность обзвонов мошенниками клиентов банков выросла на 200%
- 15:41 03.09.2020
- Инцидент с отравлением Алексея Навального включен в повестку НАТО
- 15:40 03.09.2020
- Население переводит деньги с депозитов в другие формы сбережений - ЦБ РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать