Делегация Сербии на переговорах в Вашингтоне ощущает агрессию в свой адрес

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты на переговорах Белграда и Приштины в Вашингтоне потребовали от президента Сербии Александара Вучича признать независимость самопровозглашенного Косова. Как сообщил министр финансов Сербии Синиша Мали, являющийся членом сербской делегации, на лидера республики "оказывается серьезное давление".

"Мы получили наихудший документ с момента начала переговоров с Приштиной. В нем было 16 пунктов, из которых в десяти подразумевается двустороннее признание. От двадцати присутствующих людей, не только албанцев, на каждое наше слово следует реакция, очень агрессивная, против нас. Экономических тем очень мало", - сообщил Мали журналистам в Вашингтоне, передает газета "Вечерне новости".