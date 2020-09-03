Бюджет в сентябре недополучит 75,5 млрд руб. нефтегазовых доходов - Минфин
20:10 03.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минфин РФ ожидает, что федеральный бюджет в сентябре недополучит 75,5 млрд руб. нефтегазовых доходов из-за превышения базовой цены нефти над фактической. Об этом говорится в материалах на официальном сайте Минфина.
Отмечается, что ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в сентябре 2020 года в размере 21,5 млрд руб.
НОВОСТИ
- 21:33 03.09.2020
- В Московской области прошла акция «Диктант Победы»
- 20:39 03.09.2020
- В Греции опровергли слова генсека НАТО о соглашении с Турцией в рамках альянса
- 20:00 03.09.2020
- Делегация Сербии на переговорах в Вашингтоне ощущает агрессию в свой адрес
- 19:36 03.09.2020
- В Москве разрешено проведение конгрессов и выставок с 4-го сентября
- 18:45 03.09.2020
- Глава МВД Белоруссии отказался встречаться с журналистами негосударственных СМИ
- 18:03 03.09.2020
- В НАТО в последний раз простились со старой штаб-квартирой
- 17:40 03.09.2020
- Глава МИД Украины: Между Киевом и Москвой нет, "по сути, никаких" дипломатических контактов
- 17:25 03.09.2020
- Представители России и Белоруссии обсудили тему "переброски" энергопотоков из Литвы
- 17:20 03.09.2020
- В Астрахани готовятся к рыбацкому фестивалю «Вобла»
- 17:06 03.09.2020
- Назначена дата оглашения приговора Михаилу Ефремову
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать