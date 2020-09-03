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Бюджет в сентябре недополучит 75,5 млрд руб. нефтегазовых доходов - Минфин

20:10 03.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минфин РФ ожидает, что федеральный бюджет в сентябре недополучит 75,5 млрд руб. нефтегазовых доходов из-за превышения базовой цены нефти над фактической. Об этом говорится в материалах на официальном сайте Минфина.

Отмечается, что ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в сентябре 2020 года в размере 21,5 млрд руб.

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