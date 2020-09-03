В Греции опровергли слова генсека НАТО о соглашении с Турцией в рамках альянса

20:39 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Греции не достигали соглашения о переговорах с Турцией в рамках НАТО, о котором заявлял генеральный секретарь альянса. Об этом сообщили в четверг Афинскому Македонскому агентству новостей (АМНА) в греческом правительстве.

"Объявленная информация о якобы технических переговорах [между Грецией и Турцией] в НАТО не соответствует действительности", - отметили дипломатические источники агентства. "В любом случае <...> мы взяли на заметку намерение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга работать над созданием механизмов деэскалации внутри НАТО", - добавили собеседники агентства.