Компания SpaceX провела очередные испытания корабля для полета на Марс
09:00 04.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американская компания SpaceX провела в четверг очередные летные испытания прототипа корабля Starship, предназначенного для будущих полетов на Марс. Об этом сообщил телеканал Си-эн-би-си.
По его данным, запуск состоялся на полигоне в районе Бока-Чика (штат Техас). Корабль модификации SN6 поднялся на высоту 45,7 м и совершил плавную посадку на асфальтированную площадку, расположенную рядом со стартовым столом.
О каких-либо сбоях или возгораниях не сообщается. Компания Илона Маска успешно испытывает Starship второй раз за календарный месяц. Прошлый тестовый полет состоялся 5 августа.
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