WADA угрожает США отстранением спортсменов, если Вашингтон не заплатит взносы

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может отстранить спортсменов из США от участия в Олимпиаде и других международных соревнованиях в случае отказа страны от финансирования организации. Об этом агентству Рейтер сообщил глава WADA Витольд Банька.

В июне Управление по борьбе с наркотиками, входящее в Исполнительное управление президента США Дональда Трампа, выступило с призывом к американскому Конгрессу рассмотреть отказ от финансирования WADA, если организация не сможет принять меры по своему реформированию. В докладе Управления по борьбе с наркотиками отмечалось, что ежегодный вклад США в WADA составляет $2,7 млн, что является самым большим показателем среди всех стран.

"Прекращение финансирования WADA со стороны США может иметь серьезные последствия для американских спортсменов. К нам обратились правительства нескольких стран мира, которые были шокированы угрозами коллег из США. Они хотят, чтобы мы рассмотрели поправку к стандарту соответствия, где будет сказано, что неуплата правительством взноса в WADA может привести к тому, что антидопинговое агентство данной страны будет объявлено несоответствующим кодексу организации. Это приведет к последствиям для спортсменов из этой страны, включая их отстранение от участия в Олимпиаде и других крупных международных соревнованиях", - сказал Банька.