Евросоюз не станет включать Лукашенко в свой список санкций - СМИ

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет включен в санкционный перечень Евросоюза, прежде всего из-за позиции Германии, а также Франции и Италии. Об этом сообщила в пятницу газета "Вельт" со ссылкой на собственные источники.

Берлин, Париж и Рим заявили, что, "несмотря на все обстоятельства, каналы связи с Лукашенко нужно держать открытыми", поскольку, по их мнению, включение его в черный список будет означать полное прекращение диалога с Минском. За введение ограничительных мер против белорусского лидера выступали в первую очередь страны Балтии и Польша.