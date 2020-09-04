Евросоюз не станет включать Лукашенко в свой список санкций - СМИ
09:30 04.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Избранный президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет включен в санкционный перечень Евросоюза, прежде всего из-за позиции Германии, а также Франции и Италии. Об этом сообщила в пятницу газета "Вельт" со ссылкой на собственные источники.
Берлин, Париж и Рим заявили, что, "несмотря на все обстоятельства, каналы связи с Лукашенко нужно держать открытыми", поскольку, по их мнению, включение его в черный список будет означать полное прекращение диалога с Минском. За введение ограничительных мер против белорусского лидера выступали в первую очередь страны Балтии и Польша.
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