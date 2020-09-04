Значительная часть москвичей получила естественную иммунизацию от COVID-19 - Собянин

09:44 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Значительная часть жителей российской столицы получила естественную иммунизацию от новой коронавирусной инфекции, сообщил в интервью телеканалу НТВ мэр Москвы Сергей Собянин.

"Конечно, вирус никуда не ушел, но при этом мы пиковые заболевания прошли, причем прошли в таком щадящем режиме, без какой-то гуманитарной катастрофы, которую мы наблюдали, но прошли. И все-таки значительная часть населения Москвы получила естественную иммунизацию", - сказал он.

Собянин отметил, что в совокупности с санитарными мерами, которые вводили власти, "это сгладило и увело пандемию на такой уровень, который приемлем" для того, чтобы горожане нормально работали и жили.