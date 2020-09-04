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СМИ: правительство отложило дифференциацию тарифа ФСК

10:19 04.09.2020

Бизнесу вновь удалось отложить введение механизма дифференциации тарифа Федеральной сетевой компании (ФСК), который вдвое повысит цену на передачу электроэнергии для крупной промышленности. Как сообщает "Коммерсант", по указанию вице-премьера Юрия Борисова правительство вернуло расчеты поддержавшего сетевую реформу Минэкономики на доработку и поручило министерству совместно с ФАС, Минэнерго, Минпромторгом, Минстроем и отраслевыми бизнес-ассоциациями продолжить анализ. Срок представления согласованных предложений с соответствующими обоснованиями в поручении не указан.

Дискуссия вокруг механизма дифференциации тарифа ФСК ведется несколько лет. В январе 2020 года правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила предложенный Минэнерго законопроект, однако после смены правительства новый вице-премьер Юрий Борисов поручил провести оценку последствий его принятия. По расчетам Минэкономики нагрузка на потребителей ФСК вырастет на 42 млрд руб. в год, конечные тарифы для крупного бизнеса увеличатся в среднем на 9,2%, а для потребителей распределительного сетевого комплекса они снизятся на 1,7%. Реформу планировалось запустить с 2021 года. Однако промышленность начала массово слать в правительство письма с жесткой критикой расчетов Минэкономики, в том числе указывая и на фактические ошибки в оценках.

От инициативы целесообразно отказаться совсем, заявил "Коммерсанту" директор "Сообщества потребителей энергии" Василий Киселев: "Никаких задач, кроме пополнения выручки сетевой монополии, она не решает, ведет к новому витку роста перекрестного субсидирования, двух-трехкратным ростом магистрального сетевого тарифа бьет по промышленности, а затем - по цепочке поставок - по среднему и малому бизнесу и по людям через рост цен на товары и услуги".

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