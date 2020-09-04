Осенью в Москве возможно некоторое осложнение ситуации с коронавирусом - Собянин
10:40 04.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Москве осенью может осложниться в связи с началом учебы и возвращением людей с дач. Об этом сообщил в пятницу в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
"Пандемия еще не закончена. Более того, осенью мы можем столкнуться с некоторым осложнением ситуации. Дети пошли в школы, студенты - в вузы, многие люди вернулись с дач. Все это создаст предпосылки для некоторого увеличения количества заболевающих", - отметил мэр.
НОВОСТИ
- 10:50 04.09.2020
- В России выявлен суточный прирост новых заболевших COVID-19 впервые с 15 августа
- 10:19 04.09.2020
- СМИ: правительство отложило дифференциацию тарифа ФСК
- 09:44 04.09.2020
- Значительная часть москвичей получила естественную иммунизацию от COVID-19 - Собянин
- 09:30 04.09.2020
- Евросоюз не станет включать Лукашенко в свой список санкций - СМИ
- 09:15 04.09.2020
- WADA угрожает США отстранением спортсменов, если Вашингтон не заплатит взносы
- 09:00 04.09.2020
- Компания SpaceX провела очередные испытания корабля для полета на Марс
- 21:33 03.09.2020
- В Московской области прошла акция «Диктант Победы»
- 20:39 03.09.2020
- В Греции опровергли слова генсека НАТО о соглашении с Турцией в рамках альянса
- 20:10 03.09.2020
- Бюджет в сентябре недополучит 75,5 млрд руб. нефтегазовых доходов - Минфин
- 20:00 03.09.2020
- Делегация Сербии на переговорах в Вашингтоне ощущает агрессию в свой адрес
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать