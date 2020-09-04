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Осенью в Москве возможно некоторое осложнение ситуации с коронавирусом - Собянин

10:40 04.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Москве осенью может осложниться в связи с началом учебы и возвращением людей с дач. Об этом сообщил в пятницу в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"Пандемия еще не закончена. Более того, осенью мы можем столкнуться с некоторым осложнением ситуации. Дети пошли в школы, студенты - в вузы, многие люди вернулись с дач. Все это создаст предпосылки для некоторого увеличения количества заболевающих", - отметил мэр.

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