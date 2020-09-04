В России выявлен суточный прирост новых заболевших COVID-19 впервые с 15 августа
10:50 04.09.2020 Источник: Интерфакс
Впервые с 15 августа суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ превысил 5 тыс. случаев, умерли за сутки 121 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 5 110 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1235 (24,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
В августе число случаев коронавируса в России уменьшалось: 1 августа прирост составил 5,46 тыс., к 15 августа он уже вплотную приблизился к 5,0 тыс. (5 061), и затем уже не превышал отметку в 5 тыс., продолжая идти вниз. 1 сентября в России стартовал новый учебный год, эксперты, как сообщалось, ожидают некоторого роста заболеваемости ОРВИ в целом и новым коронавирусом в частности.
Нарастающим итогом в России зарегистрировано 1 015 105 случаев коронавирусной инфекции, 17 649 умерших и 832 747 выписанных (5 812 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 164 709.
В Москве в пятницу, сообщает оперативный штаб, 692 новых случая COVID-19 за сутки, 10 смертей и 1196 выздоровевших.
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