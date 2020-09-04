За неделю до попадания в омскую больницу у Навального были проблемы с пищеварением - врач

11:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Блогер Алексей Навальный за неделю до госпитализации в омскую клинику сидел на диетах для похудения, у него были проблемы с пищеварением, сообщил журналистам главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.

"Данные анамнеза, т. е. история заболевания, со слов сопровождающих его лиц и супруги, указывали на то, что действительно существовали проблемы, и проблемы эти были в течение 5-7 дней, проблемы с пищеварением были, с питанием. Пациент использовал в своей практике в эти дни еще и диеты, что связано с похудением, снижением массы тела. Поэтому все, с чем пациент поступил, и тот лабораторный комплекс изменения обмена веществ, он, в общем говоря, уже был накануне, за несколько часов, даже дней до поступления изменения начали формировать", - сказал Сабаев, уточнив, что данная клиническая картина встречается часто