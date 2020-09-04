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Песков рассказал, в каком случае будет де-юро открыто дело по инциденту с болезнью Навального

12:20 04.09.2020 Источник: Интерфакс

Следствие по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным будет открыто де-юре, если подтвердится информация о наличии в его организме отравляющих веществ, Москва рассчитывает на получение данных по этому вопросу от Берлина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В данном случае здесь мы рассчитываем на наш диалог с германскими коллегами и рассчитываем на то, что в ходе этого диалога мы получим информацию о том, что это за вещество. Безусловно, это поможет тем действиям, которые выполняют сейчас наши специалисты из МВД. Вы знаете, что они сейчас выполняют доследственную проверку, и она началась практически сразу", - сказал Песков журналистам в пятницу.

"Де-факто это и есть следственные действия, они выполняются. И если найдет своё подтверждение информация о наличии в биологических пробах пациента каких-либо отравляющих веществ, то, конечно, нет сомнений, что последует и де-юре открытие следствия", - отметил он.

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