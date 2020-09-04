В Кремле отметили, что германские медики не спешат подробно информировать СМИ и общество о здоровье Навального

12:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Медики омской больницы, куда изначально был доставлен блогер Алексей Навальный, были гораздо более открыты, информируя общественность о его состоянии, чем их немецкие коллеги сейчас. Такое мнение в беседе с журналистами в пятницу высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Справедливости ради нужно все-таки обратить, наверное, внимание всех, что из омской больницы предоставлялось гораздо больше и гораздо чаще информация о состоянии здоровья больного, чем, например, это делается сейчас из берлинской больницы. <…> Наши врачи себя вели гораздо более транспарентно в отношении информирования и журналистов, и всех заинтересованных, чем это делают немецкие коллеги", - сказал Песков.