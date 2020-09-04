Мэр Москвы сообщил президенту РФ о том, что сделал себе прививку от COVID-19

12:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мэр Москвы Сергей Собянин сделал прививку от коронавируса. Об этом он сообщил в пятницу в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции.

"Для того, чтобы придать тонус моим коллегам, самому быть уверенным, что у нас вообще открылось окно возможностей в этой ситуации, что у нас, действительно, в России появилась хорошая наша отечественная вакцина, я принял решение, коллеги из института мне разрешили это сделать, и я прошел, что называется, уже почти половину всей большой стадии. Чувствую себя нормально, дай бог, чтобы было так и дальше", - ответил Собянин на вопрос президента, делал ли он прививку от коронавируса.Мэр Москвы сообщил