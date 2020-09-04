В Киеве с оптимизмом смотрят на саммит "нормандской четверки" на высшем уровне

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-премьер Украины Алексей Резников рассчитывает на проведение встречи лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) этой осенью.

"Мне кажется, я оптимист вообще по жизни, и оптимистично смотрю на то, что такая встреча в Берлине лидеров нормандского формата абсолютно вполне вероятна этой осенью", - сказал Резников в пятницу в эфире телеканала "Украина-24".

При этом вице-премьер отметил, что для проведения встречи все еще необходимо выполнить большой объем работы.

Ранее МИД России не подтвердил подготовку встречи на уровне глав МИД в сентябре.

Российская сторона не подтверждает проработку встречи министров иностранных дел "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) в сентябре, о которой ранее сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Об этом заявили в пятницу ТАСС в МИД РФ.

