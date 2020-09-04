В Киеве с оптимизмом смотрят на саммит "нормандской четверки" на высшем уровне
13:00 04.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вице-премьер Украины Алексей Резников рассчитывает на проведение встречи лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) этой осенью.
"Мне кажется, я оптимист вообще по жизни, и оптимистично смотрю на то, что такая встреча в Берлине лидеров нормандского формата абсолютно вполне вероятна этой осенью", - сказал Резников в пятницу в эфире телеканала "Украина-24".
При этом вице-премьер отметил, что для проведения встречи все еще необходимо выполнить большой объем работы.
Ранее МИД России не подтвердил подготовку встречи на уровне глав МИД в сентябре.
Российская сторона не подтверждает проработку встречи министров иностранных дел "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) в сентябре, о которой ранее сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Об этом заявили в пятницу ТАСС в МИД РФ.
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